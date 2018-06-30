Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: футболист "Спартака" Промес признался в избиении жены

Спорт
30 июня, 11:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В четверг 26-летний Квинси Промес был арестован полицией на Ибице за нападение на супругу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Квинси Промес

Квинси Промес

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 30 июня. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Нидерландов Квинси Промес признался в избиении жены во время пребывания на испанском острове Ибица. Об этом сообщает Diaro de Ibiza.

Смотрите также

СМИ: испанская полиция задержала футболиста "Спартака" Промеса за избиение жены

СМИ: итальянский "Интер" предложил "Спартаку" €47 млн за футболиста Промеса

В четверг Промес был арестован полицией на Ибице за нападение на жену. Ночь с четверга на пятницу он провел в изоляторе. В пятницу Промес предстал перед судом, на котором признал свою вину. Суд отпустил его из-под стражи, расследование будет продолжено.

Промес был признан лучшим футболистом России 2017 года по опросу журналистов, который проводит еженедельник "Футбол". В составе "Спартака" он стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и лучшим бомбардиром команды.

Промес является воспитанником академии "Аякса", в 17-летнем возрасте игрок перешел в "Твенте". В августе 2014 года полузащитник подписал четырехлетний контракт со "Спартаком", красно-белые заплатили за голландца около €10 млн. В сезоне-2017/18 Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 15 голов в 26 матчах.

Сам Промес впервые с четверга сделал пост в социальных сетях. В субботу футболист выложил в Instgram фотографию, на которой он смеется, смотря в телефон, и подписал ее "Когда видишь ложь в интернете".

When you see the lies on the internet !

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2020 года
5
WP: Пентагон рассматривает возможность передислокации своих войск из Германии
6
Guardian: в Мозамбике завершили обследование "затерянного мира"
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости