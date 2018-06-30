СМИ: футболист "Спартака" Промес признался в избиении жены

ТАСС, 30 июня. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Нидерландов Квинси Промес признался в избиении жены во время пребывания на испанском острове Ибица. Об этом сообщает Diaro de Ibiza.

В четверг Промес был арестован полицией на Ибице за нападение на жену. Ночь с четверга на пятницу он провел в изоляторе. В пятницу Промес предстал перед судом, на котором признал свою вину. Суд отпустил его из-под стражи, расследование будет продолжено.

Промес был признан лучшим футболистом России 2017 года по опросу журналистов, который проводит еженедельник "Футбол". В составе "Спартака" он стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и лучшим бомбардиром команды.

Промес является воспитанником академии "Аякса", в 17-летнем возрасте игрок перешел в "Твенте". В августе 2014 года полузащитник подписал четырехлетний контракт со "Спартаком", красно-белые заплатили за голландца около €10 млн. В сезоне-2017/18 Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 15 голов в 26 матчах.

Сам Промес впервые с четверга сделал пост в социальных сетях. В субботу футболист выложил в Instgram фотографию, на которой он смеется, смотря в телефон, и подписал ее "Когда видишь ложь в интернете".

When you see the lies on the internet ! Публикация от Quincy Promes (@qpromes) 30 Июн 2018 в 1:26 PDT