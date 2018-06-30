Гонщик "Мерседеса" Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Сироткин - 18-й

ТАСС, 30 июня. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Франции.

Боттас проехал лучший круг за 1 минуту 3,130 секунды. Вторым стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (1.03,149). Третьим финишировал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель (1.03,464).

Боттас второй раз подряд выиграл квалификацию Гран-при Австрии. Также Боттас одержал победу на Гран-при Австрии в прошлом году.

Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин не смог выйти во второй сегмент квалификации, показав 18-й результат (1.05,322). Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл занял 15-е место (1.05,286).

Гонка Гран-при Австрии пройдет в воскресенье. Начало - 16:00 мск.