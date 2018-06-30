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Госсовет КНР утвердил новые правила защиты символов Олимпиады в преддверии зимних Игр-2022

Спорт
30 июня, 18:42 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 30, июня. /ТАСС

Организационный комитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года представил их официальные эмблемы 15 декабря

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ПЕКИН, 30 июня. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в субботу подписал постановление об утверждении новых "Правил защиты олимпийской символики", которые вступят в силу с 31 июля. Текст документа опубликован на официальном сайте высшего государственного исполнительного органа страны.

Согласно оглашенным требованиям, символы предстоящей зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине в 2022 году, на территории Китая могут использоваться в коммерческих целях только при наличии контракта, подписанного между юридическими или физическими лицами с одной стороны, и организациями, обладающими правом на олимпийскую символику - Международным олимпийским комитетом, Олимпийским комитетом Китая, а также структурами, подавшими заявку на проведение олимпийских мероприятий в КНР или выступающими в качестве их официальных организаторов.

За нелегальное использование символов Олимпиады полагается штраф. В случае, когда доходы от деятельности с их противозаконным применением превышают 50 тыс. юаней (7,5 тыс. долларов), сумма денежного взыскания будет установлена в пятикратном размере и ниже, в зависимости от величины суммы вырученных средств. Если они окажутся менее 50 тыс. юаней, то штраф составит не более 250 тыс. юаней (37,5 тыс. долларов).

Олимпийская символика, как отмечается в документе, считается действующей в течение 10 лет с момента провозглашения с возможным продлением.

15 декабря организационный комитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года представил их официальные эмблемы. В верхней части олимпийского символа в виде разноцветных лент изображен фигурист, очертания которого приближены к начертанию иероглифа "дун" ("зима"). В центре латинскими буквами и арабскими цифрами помещена надпись Beijing-2022 ("Пекин-2022"), ниже - пять олимпийских колец.

Эмблема зимних Паралимпийских игр 2022 года имеет схожую цветовую гамму, однако несколько иной рисунок. Она также символизирует фигуриста или конькобежца, однако по стилю приближена к начертанию иероглифа "фэй" ("полет"). В центральной ее части по-английски написано: Paralympic games, в нижней вместо колец - комбинация из трех элементов разных цветов ("агитосов").

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