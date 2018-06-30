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Шубенков был дисквалифицирован на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже из-за фальстарта

Спорт
30 июня, 22:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Победителем соревнований стал Рональд Леви из Ямайки, показавший результат 13,18 секунды

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Сергей Шубенков

Сергей Шубенков

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 30 июня. Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий на международных соревнованиях под нейтральным флагом, был дисквалифицирован на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже за фальстарт в забеге на 110 метров с барьерами.

Победителем соревнований стал Рональд Леви из Ямайки, показавший результат 13,18 секунды. Вторым стал его соотечественник Хансл Парчмент (13,22), третьим финишировал американец Девон Аллен (13,23).

Ранее в сезоне Шубенков занял третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае и второе - на этапе в Юджине. 29 мая Шубенков одержал победу на командном чемпионате России, 3 июня российский бегун первенствовал на турнире в голландском Хенгело, 5 июня - на соревнованиях в финском Турку, 8 июня - на турнире в польском Хожуве, 20 июня - на турнире в Монтре (Франция).

Шубенков - единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший чемпионат мира в беге на 110 м с барьерами (2015 год). Он является серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира, также в его активе две победы на чемпионатах Европы (2012, 2014).

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