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Кавазашвили уверен, что сборная России обыграет испанцев в матче чемпионата мира

Спорт
1 июля, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

По мнению бывшего вратаря сборной СССР, российской команде нужно сыграть в двух нападающих против испанцев

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная России обыграет команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Такое мнение "Газете.Ru" выразил бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.

"Россия выиграет у Испании со счетом 2:1. Дело в том, что мы уже настолько изучили стиль игры, стратегию и состав испанской сборной, что полностью знаем, как против них бороться", - сказал Кавазашвили.

Эксперт также считает, что целесообразно выпустить на поле двух нападающих Артем Дзюбу и Федора Смолов. В предыдущих матчах российская команда начинала игру с одним форвардом.

"Главное - не дать сопернику владеть серединой поля, ведь иначе он сможет в излюбленной манере дожидаться бреши в обороне россиян, что всегда опасно, - сказал Кавазашвили. - Кроме того, мы должны обязательно забить - и для этого, к счастью, у нас есть ресурсы в лице очень классного центрфорварда Дзюбы. Если к нему в пару добавить моторного, способного опускаться чуть ниже Смолова, то есть дать Артему помощь - тогда Россия, думаю, разорвет Испанию, тем более у нашей сборной есть талантливейший Александр Головин, один из лучших молодых футболистов этого турнира".

Сборные России и Испании сыграют 1 июля в московских "Лужниках", начало - 17:00 мск.

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