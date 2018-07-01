Эксперт: Зобнин сможет закрыть Иньесту в матче 1/8 чемпионата мира по футболу

ТАСС, 1 июля. Полузащитник сборной России Роман Зобнин сможет закрыть Андреса Иньесту в матче 1/8 чемпионата мира по футболу. Такое мнение высказал бывший футболист московского "Спартака" Валерий Рейнгольд, слова которого приводит "Газета.Ru".

"Считаю, что в сегодняшнем матче можно поставить играть против Иньесты персонально Зобнина, очень трудолюбивого и исполнительного футболиста. Российскому полузащитнику следует дать указание - оставить испанского игрока без мяча, - считает эксперт. - Бывший капитан "Барселоны" ведет игру сборной Испании. Но я верю, что Зобнин сможет его закрыть".

Рейнгольд также считает, что Артем Дзюба и Федор Смолов должны вдвоем выйти в стартовом составе на матч со сборной Испании. "Россиянам просто необходим сдвоенный центр нападения в игре с подопечными Фернандо Йерро. В основе должны выйти Артем Дзюба и Федор Смолов, они смогут оказать давление на испанских защитников и не отдадут им ни клочка земли. Если соперник почувствует свободу, то начнет спокойно катать мяч, а это крайне опасно", - добавил он.

Сборная России вышла в 1/8 финала чемпионата мира со второго места в группе А, набрав шесть очков. Соперником подопечных Черчесова стала команда Испании, которая заняла первое место в группе B. Встреча состоится 1 июля в Москве на стадионе "Лужники" (начало - 17:00 мск).