Британский теннисист Энди Маррей снялся с Уимблдона

ТАСС, 1 июля. Британец Энди Маррей, который из-за травмы практически не играл с июля 2017 года, не успел восстановиться к Уимблдону и не примет участие на турнире. Об этом теннисист сообщил на своей странице в Facebook.

Маррей заявился на третий в сезоне турнир серии Большого шлема и 3 июля должен был сыграть с французом Бенуа Пером в первом круге. Бритаец не играл с июля прошлого года до июня 2018 года из-за проблем с бедром. Последний матч до травмы британец провел на Уимблдонском турнире 12 июля 2017 года. В четвертьфинале соревнований он проиграл американцу Сэму Куэрри.

В январе Маррей перенес операцию на правом бедре. В первом матче после травмы он 19 июня проиграл австралийцу Нику Кирьосу в первом раунде турнира в Лондоне.

"Я с тяжелым сердцем объявляю о том, что в этом году пропускаю Уимблдон. За последние десять дней я добился значительных успехов, но после длительных обсуждений с моей командой было решено не принимать участие в турнире. Я начну тренироваться с завтрашнего дня и продолжу свою реабилитацию, надеюсь, что сыграю на Открытом чемпионате США", - сообщил теннисист.

На счету 31-летнего Маррея 45 титулов в одиночном разряде, из которых три - на турнирах Большого шлема. Он побеждал на Открытом чемпионате США (2012) и на Уимблдоне (2013, 2016). Он является единственным теннисистом, завоевавшим два олимпийских золота (2012, 2016) в мужском одиночном разряде. В статусе первой ракетки мира британец провел 41 неделю.