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Бывший хоккеист московского "Динамо" Комаров подписал контракт с "Нью-Йорк Айлендерс"

Спорт
2 июля, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Соглашение с финским хоккеистом рассчитано на четыре года

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ТАСС, 2 июля. Бывший нападающий московского "Динамо" финн Лео Комаров подписал четырехлетнее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Айлендерс".

Комаров покинул "Динамо" в 2012 году, продолжив карьеру в клубе НХЛ "Торонто", за который провел пять сезонов, в сезоне-2013/14 форвард также выступал за "Динамо". Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету хоккеиста 247 матчей и 128 очков (56 шайб + 72 передачи). В составе "Динамо" Комаров стал обладателем Кубка Гагарина в 2012 году, первую половину сезона-2012/13 из-за локаута в НХЛ форвард провел в "Динамо", сыграв 13 матчей.

В НХЛ Комаров провел 327 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 122 очка (52+70), в розыгрышах плей-офф НХЛ нападающий сыграл 15 встреч, отметившись одной результативной передачей.

Помимо финского хоккеиста соглашение с "Айлендерс" заключил его соотечественник Валттери Филппула (контракт на один год), который предыдущий сезон отыграл за "Филадельфию". А также канадец Томас Хики (контракт на четыре года), продливший соглашение с нью-йоркской командой.

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