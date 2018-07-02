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Хоккеист Антипин восстановился после травмы и готовится к сезону в Магнитогорске

Спорт
2 июля, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

По словам отца хоккеиста и двукратного чемпиона России по хоккею Владимира Антипина, "Виктор чувствует себя отлично и готовится к сезону"

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Виктор Антипин

Виктор Антипин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский защитник Виктор Антипин, минувший сезон выступавший в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало", восстановился от повреждения, полученного в апреле в одном из матчей НХЛ, и сейчас готовится к сезону в Магнитогорске. Об этом ТАСС рассказал отец игрока и двукратный чемпион России в составе "Металлурга" Владимир Антипин.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что "Металлург" подпишет с Антипиным трехлетний контракт. В минувшем сезоне защитник провел 47 матчей в НХЛ, отдав 10 результативных передач. В начале апреля Антипин получил сотрясение мозга, из-за чего не смог поехать в составе сборной России на чемпионат мира в Дании. Контракт игрока с "Баффало" был заключен до конца сезона-2017/18, клуб не стал делать хоккеисту квалификационное предложение, что сделало Антипина неограниченно свободным агентом в НХЛ.

"Виктор сейчас находится в Магнитогорске, 1 июня он женился. Он восстановился после травмы, чувствует себя отлично, настроение прекрасное. Готовится к сезону в "Металлурге", - сообщил Антипин.

Уроженец казахстанского Усть-Каменогорска, воспитанник школы "Металлурга" Антипин выступал за магнитогорский клуб в течение семи лет (2010-2017). В составе клуба он дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), а также серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) призером чемпионатов мира.

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