ХК "Локомотив" расторг контракт с голкипером Мурыгиным

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" расторг по обоюдному согласию контракт с одним из рекордсменов лиги по количеству "сухих" матчей вратарем Алексеем Мурыгиным. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер ярославского клуба Юрий Лукин.

Мурыгин провел за "Локомотив" пять сезонов и в августе прошлого года продлил контракт с клубом еще на два года. Участник Матча звезд КХЛ 2016 года в минувшем сезоне провел 21 встречу в регулярном чемпионате и пять игр в плей-офф. В сезоне-2015/16 он установил рекорд КХЛ по количеству матчей, в которых не пропустил ни одной шайбы - 13.

"Контракт мы расторгли по обоюдному согласию, поскольку ему нужна игровая практика", - сказал Лукин.

В составе "Локомотива" сейчас три вратаря, которые будут готовиться к сезону: Александр Салак, Антон Красоткин и Илья Коновалов.