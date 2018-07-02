Российская теннисистка Блинкова вышла во второй круг Уимблдонского турнира

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Россиянка Анна Блинкова одержала победу над китаянкой Ван Яфань в первом круге Уимблдонского теннисного турнира - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4 в пользу 19-летней россиянки.

Во втором круге Блинкова сыграет с голландкой Кики Бертенс, посеянной на турнире под 20-м номером.

Блинкова второй раз в карьере играет на Уимблдонском турнире. Впервые она вышла во второй круг. В прошлом году она проиграла в первом раунде своей соотечественнице Елене Весниной.

Уимблдонский турнир завершится 15 июля. В прошлом году победительницей стала испанка Гарбинье Мугуруса.