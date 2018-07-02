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В Санкт-Петербурге открыли филиал чеченского клуба единоборств "Ахмат"

Спорт
2 июля, 20:38 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 2, июля. /ТАСС

Новый спортклуб даст возможность приобщить к занятиям физической культурой детей-сирот, воспитанников детских домов

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ГРОЗНЫЙ, 2 июля. /ТАСС/. Филиал чеченского клуба единоборств "Ахмат" открыли в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

"Большим событием стало открытие в Петроградском районе Северной столицы филиала чеченского республиканского спортивного клуба "Ахмат". Новый спортклуб в первую очередь даст возможность приобщить к занятиям физической культурой детей-сирот, воспитанников детских домов. Он рассчитан на 120 человек, ведет подготовку по тайскому боксу, джиу- джитсу, борьбе и другим видам", - написал Кадыров.

По его словам, у филиала большое будущее. "К работе уже приступили пять тренеров, периодически для проведения мастер-классов в Петербург будут выезжать звезды мирового спорта. Я также благодарен властям Петербурга, которые содействовали решению данного вопроса. Ранее во время визита Георгия Полтавченко мы торжественно открыли в центре Грозного улицу Санкт-Петербургскую", - написал глава Чечни.

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