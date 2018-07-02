Шубенков с рекордом России победил в беге на 110 м с барьерами на турнире в Венгрии

ТАСС, 2 июля. Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, с лучшим результатом сезона в мире и рекордом России занял первое место в беге на 110 м с барьерами на турнире в Секешфехерваре (Венгрия).

Шубенков показал время 12,92 секунды, обновив лучший результат в карьере и установив новый рекорд России. Предыдущий рекорд России также принадлежал Шубенкову (12,98) и был установлен на чемпионате мира в 2015 году. Также россиянин показал лучший результат сезона в мире, превзойдя свое же время, показанное на турнире в Монтре (12,99).

Второе место занял венгр Балаж Байи (13,27), третье - американец Девон Аллен (13,36). Действующий рекордсмен мира на данной дистанции и олимпийский чемпион 2012 года американец Арис Мерритт стал пятым (13,37). Действующий олимпийский чемпион и чемпион мира из Ямайки Омар Маклеод занял шестое место (13,45).

Ранее в сезоне Шубенков занял третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае и второе - на этапе в Юджине. На этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже (30 июня) россиянин был дисквалифицирован за фальстарт.

Шубенков - единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший чемпионат мира в беге на 110 м с барьерами (2015 год). Он является серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира, также в его активе две победы на чемпионатах Европы (2012, 2014).