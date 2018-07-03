Комиссар НХЛ Дэйли: Войнов может подать прошение о восстановлении своего статуса в лиге

ТАСС, 3 июля. Бывший защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Вячеслав Войнов имеет возможность подать прошение о восстановлении своего статуса в лиге, руководство которой бессрочно дисквалифицировало россиянина из-за обвинений в домашнем насилии. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли.

В ночь на 20 октября 2014 года россиянин был арестован полицией калифорнийского Редондо-Бич после того, как доставил в больницу жену Марту Варламову, у нее были зафиксированы ушибы и синяки, а также порез под глазом. Врачи заподозрили спортсмена в домашнем насилии и вызвали полицию, которая задержала Войнова, позднее его выпустили под залог, одновременно в отношении Войнова было начато расследование, по итогам которого было возбуждено уголовное дело. Хоккеист начал отбывать 90-дневное заключение 7 июля, а 4 сентября досрочно вышел из тюрьмы города Сил-Бич.

После этого Войнов в соответствии с американскими законами был немедленно взят под стражу иммиграционной и таможенной полицией США, которая добивалась его депортации. 16 сентября 2015 года Войнов объявил о своем намерении добровольно покинуть территорию США и вернуться в Россию. Через несколько дней он был отпущен из-под стражи, а 22 сентября прибыл в Москву. 2 июля 2018 года обвинения с хоккеиста были сняты.

"Билл Дэйли заявил, что статус Войнова не изменился, но он может подать прошение о восстановлении своего статуса", - говорится в сообщении.

Осенью 2015 года Войнов подписал трехлетний контракт с петербургским клубом Континентальной хоккейной лиги СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина (2017), в составе команды олимпийских атлетов из России он выиграл золото Игр 2018 года. После окончания контракта со СКА Войнов выразил желание вернуться в НХЛ, где в настоящий момент он бессрочно дисквалифицирован, лига может отменить отстранение после снятия судом обвинений.

Войнов был выбран на драфте НХЛ 2008 года клубом "Лос-Анджелес" под 32-м номером, в составе команды он дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014). В регулярных чемпионатах НХЛ Войнов провел 190 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 63 результативные передачи, в играх плей-офф российский защитник провел 64 встречи, забросил девять шайб и отдал 16 передач.