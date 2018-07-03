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Российская теннисистка Звонарева не смогла выйти во второй раунд Уимблдона

Спорт
3 июля, 17:20 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 3, июля. /ТАСС

Звонарева проиграла немке Ангелик Кербер со счетом 5:7, 3:6

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Вера Звонарева

Вера Звонарева

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева проиграла немке Ангелик Кербер в первом круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Великобритании.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 30-летней немки. Ранее соперницы не играли между собой на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Во втором круге Кербер, являющаяся десятой "ракеткой" мира, встретится с американкой Клэр Лью, которая, как и Звонарева, пробилась в основную сетку Уимблдона через квалификацию.

Российская теннисистка занимает 142-ю строчку в рейтинге WTA. Звонарева приостановила карьеру из-за рождения ребенка в 2016 году. В конце марта 2017-го она вернулась на корт на турнире в Стамбуле, где не смогла завершить матч первого круга, а в июне того же года одержала первую победу после возвращения, выиграв у представительницы Казахстана Екатерины Дмитриченко в квалификации турнира в Фергане.

В конце 2010 года Звонарева стала второй "ракеткой" мира, опередив американку Серену Уильямс, досрочно завершившую сезон из-за травмы. С 2011 по 2012 год россиянку преследовали травмы, она опустилась на 13-ю строчку рейтинга.

За свою карьеру Звонарева выиграла 12 турниров WTA в одиночном разряде и семь турниров - в парном разряде. В сезоне-2010 теннисистка выходила в финал Уимблдона и Открытого чемпионата США, также в ее активе бронзовая награда Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

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