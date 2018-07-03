Хачанов победил испанца Феррера и вышел во второй круг Уимблдона

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов победил испанца Давида Феррера в первом круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Лондоне.

Встреча завершилась счетом 6:1, 7:6 (7:3), 3:6, 7:5 в пользу 22-летнего россиянина. Ранее теннисисты играли между собой лишь один раз. Хачанов одержал вторую победу над 36-летним Феррером.

Во втором круге Хачанов сыграет с киприотом Маркосом Багдатисом, вышедшим в следующий раунд после отказа австрийца Доминика Тима (седьмая "ракетка" турнира).

Хачанов занимает 40-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Феррер располагается на 37-м месте.