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Хачанов победил испанца Феррера и вышел во второй круг Уимблдона

Спорт
3 июля, 19:53 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 3, июля. /ТАСС

Встреча завершилась счетом 6:1, 7:6 (7:3), 3:6, 7:5 в пользу 22-летнего россиянина

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Карен Хачанов

Карен Хачанов

© AP/Friso Gentsch

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов победил испанца Давида Феррера в первом круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Лондоне.

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Встреча завершилась счетом 6:1, 7:6 (7:3), 3:6, 7:5 в пользу 22-летнего россиянина. Ранее теннисисты играли между собой лишь один раз. Хачанов одержал вторую победу над 36-летним Феррером.

Во втором круге Хачанов сыграет с киприотом Маркосом Багдатисом, вышедшим в следующий раунд после отказа австрийца Доминика Тима (седьмая "ракетка" турнира).

Хачанов занимает 40-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Феррер располагается на 37-м месте.

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