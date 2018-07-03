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Теннисист Лопес установил рекорд по числу участий в турнирах Большого шлема подряд

Спорт
3 июля, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Во вторник 36-летний Лопес вышел на корт в матче с аргентинцем Фредерико Дельбонисом в первом раунде Уимблдона, приняв участие в 66-м подряд турнире серии Большого шлема

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Фелисиано Лопес

Фелисиано Лопес

© EPA-EFE/ANDREW GOMBERT

ТАСС, 3 июля. Испанский теннисист Фелисиано Лопес побил рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству участий в турнирах серии Большого шлема подряд.

Во вторник 36-летний Лопес вышел на корт в матче с аргентинцем Фредерико Дельбонисом в первом раунде Уимблдона, приняв участие в 66-м подряд турнире серии Большого шлема. Он стал рекордсменом по этому показателю, обойдя Федерера (65).

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В серию турниров Большого шлема входят Открытый чемпионат Австралии, Франции и США, а также Уимблдон, проходящий в Лондоне.

Лопес занимает 70-ю строчку в рейтинге Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP). В 2016 году он одержал победу на Открытом чемпионате Франции по теннису. Всего на его счету десять титулов победителя турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), из которых шесть добыты в одиночном разряде. Он также является четырехкратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании.

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