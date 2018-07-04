Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в июне

ТАСС, 4 июля. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам июня. Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

В июне россиянка одержала победы на турнирах в Нидерландах, Польше, на Мемориале Елистратова в Жуковском, на этапах "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме и Париже. В настоящий момент в активе Ласицкене 45 побед подряд. Ее конкурентками в борьбе за звание лучшей легкоатлетки месяца являются британские бегуньи Дина Эшер-Смит и Лора Мьюр, греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди и белорусская бегунья Алина Талай.

Голосование состоится в Twitter Европейской легкоатлетической ассоциации и продлится до 7 июля.

Россиянка является двукратной чемпионкой мира (2015, 2017), серебряным призером чемпионата Европы (2014), в 2017 году она стала победителем "Бриллиантовой лиги". Ласицкене не проиграла ни одного турнира начиная с 1 июля 2016 года.