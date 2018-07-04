СМИ: Роналду согласился на переход в "Ювентус" и подыскивает дом в Турине

ТАСС, 4 июля. Нападающий испанского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду дал согласие на переход в итальянский "Ювентус" и занимается поиском жилья в Турине. Об этом сообщает"Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.

По информации издания, португалец ищет новый дом уже в течение двух недель. Сообщается, что столь длительное время поиска обусловлено погодными условиями в Турине. Итальянский город не такой теплый, как Мадрид, однако семья Роналду находится в предвкушении от скорого переезда.

Действующий контракт игрока с "Реалом" истекает в июне 2021 года. Ранее сообщалось, что за переход 33-летнего футболиста в туринский клуб отдаст €120-150 млн, а зарплата португальца составит €30 млн в год, а с учетом продолжительности контракта планируется, что общая сумма по трансферу Роналду в "Ювентус" может составить около €400 млн.

Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. В составе команды он дважды становился чемпионом Испании, столько же раз выиграв Кубок и Суперкубок страны. Также вместе с командой португалец четыре раза побеждал в розыгрыше Лиги чемпионов, два раза - в Суперкубке УЕФА и трижды становился победителем клубного чемпионата мира. В прошедшем сезоне за мадридский клуб Роналду провел 44 матча в различных турнирах, забил 44 гола и сделал восемь результативных передач.