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СМИ: "Реал" предложит Роналду новый контракт с зарплатой €30 млн

Спорт
5 июля, 10:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Руководство испанского клуба планирует повторить предложение "Ювентуса" относительно зарплаты португальца

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 5 июля. Испанский футбольный клуб "Реал" предложит нападающему Криштиану Роналду новое соглашение с зарплатой €30 млн в год. Об этом сообщает портал Football Italia.

Действующий контракт игрока с "Реалом" истекает в июне 2021 года. Ранее сообщалось, что итальянский "Ювентус" заинтересован в переходе 33-летнего форварда и готов заплатить за него €120-150 млн, а также удовлетворить запросы Роналду относительно зарплаты, предложив ему контракт с зарплатой €30 млн.

Однако, по информации издания, "Реал" не намерен отпускать своего лидера. Руководство клуба планирует повторить предложение "Ювентуса" относительно зарплаты португальца.

Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. В составе команды он дважды становился чемпионом Испании, столько же раз выиграв Кубок и Суперкубок страны. Также вместе с командой португалец четыре раза побеждал в розыгрыше Лиги чемпионов, два раза - в Суперкубке УЕФА и трижды становился победителем клубного чемпионата мира. В прошедшем сезоне за мадридский клуб Роналду провел 44 матча в различных турнирах, забил 44 гола и сделал восемь результативных передач.

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