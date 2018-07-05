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Исполком IWF определил новые олимпийские весовые категории для мужчин-тяжелоатлетов

Спорт
5 июля, 11:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Награды на Олимпийских играх - 2020 в соревнованиях мужчин-тяжелоатлетов будут разыграны в семи весовых категориях

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МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение о введении новых весовых категорий, а также определился с тем, в каких из категорий будут разыгрываться награды на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), член исполкома IWF Максим Агапитов.

"Исполком IWF принял решение о введении новых весовых категорий у мужчин. Их всего десять. Это весовые категории: до 55 кг, до 61 кг, до 67 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 89 кг, до 96 кг, до 102 кг, до 109 кг и свыше 109 кг", - сказал Агапитов.

"Награды на Олимпийских играх - 2020 в соревнованиях мужчин-тяжелоатлетов будут разыграны в семи весовых категориях - до 61 кг, до 67 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 96 кг, до 109 кг и свыше 109 кг", - отметил собеседник ТАСС.

В настоящее время идет обсуждение новых весовых категорий у женщин.

Решение исполкома 6 июля будет утверждать конгресс IWF, который пройдет в Ташкенте. В случае утверждения, первым турниром, где будут разыграны награды в измененных весовых категориях, станет чемпионат мира в Ашхабаде, который пройдет с 1 по 10 ноября.

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