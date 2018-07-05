СМИ: президент "Реала" Перес проведет экстренную встречу с агентом футболиста Роналду

ТАСС, 5 июля. Президент испанского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес проведет экстренную встречу с агентом португальского нападающего Криштиану Роналду Хорхе Мендесом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.

Перес в срочном порядке вызвал на переговоры Мендеса, который в это время находился за границей. По информации издания, встреча состоится в ближайшее время. Стороны обсудят ситуацию с Роналду и определят дальнейшую судьбу португальца в клубе.

Ранее сообщалось, что у нападающего произошел конфликт с президентом клуба, который не сдержал своего обещания о продлении контракта на улучшенных условиях. Действующий соглашение игрока с "Реалом" истекает в июне 2021 года. По информации испанского издания, Роналду уже принял предложение туринского "Ювентуса" и в скором времени должен перейти в итальянский клуб.

Португалец выступает за "Реал" с 2009 года. В составе команды он дважды становился чемпионом Испании, столько же раз выиграв Кубок и Суперкубок страны. Также вместе с командой футболист четыре раза побеждал в розыгрыше Лиги чемпионов, два раза - в Суперкубке УЕФА и трижды становился победителем клубного чемпионата мира. В прошедшем сезоне за мадридский клуб Роналду провел 44 матча в различных турнирах, забил 44 гола и сделал восемь результативных передач.