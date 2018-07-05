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Исполком IWF определил новые олимпийские весовые категории для тяжелоатлеток

Спорт
5 июля, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Решение исполкома будет утверждать конгресс организации, который пройдет в Ташкенте 6 июля

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Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение о введении новых весовых категорий в соревнованиях у женщин, а также определился с тем, в каких из категорий будут разыгрываться награды на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), член исполкома IWF Максим Агапитов.

"Исполком IWF принял решение о введении новых весовых категорий у женщин. Их всего десять. Это весовые категории до 45 кг, до 49 кг, до 55 кг, до 59 кг, до 64 кг, до 71 кг, до 76 кг, до 81 кг, до 87 кг и свыше 87 кг", - сказал Агапитов.

"Награды на Олимпийских играх в соревнованиях женщин будут разыграны в семи весовых категориях - до 49 кг, до 55 кг, до 59 кг, до 64 кг, до 76 кг, до 87 кг и свыше 87 кг", - продолжил собеседник ТАСС.

На Олимпийских играх 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро в женской тяжелой атлетике были следующие категории: до 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг и свыше 75 кг. На чемпионате мира 2017 года, который прошел в Анахайме (США), женщины соревновались в восьми категориях - до 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, 90 кг и свыше 90 кг.

Ранее исполком определился с новыми весовыми категориями у мужчин.

Решение исполкома будет утверждать конгресс IWF, который пройдет в Ташкенте 6 июля. В случае утверждения первым турниром, в котором будут разыграны награды в измененных весовых категориях, станет чемпионат мира, который пройдет с 1 по 10 ноября в Ашхабаде.

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