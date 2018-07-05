Быков: вынесенные матчи КХЛ в Швейцарии вызовут интерес у местных болельщиков

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Вынесенные матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Цюрихе с участием СКА и ЦСКА вызовут интерес у швейцарских любителей хоккея. Об этом ТАСС сообщил двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков, который играл в Швейцарии на протяжении десяти лет и на данный момент проживает в стране.

26 ноября в Цюрихе в матче регулярного чемпионата КХЛ рижское "Динамо" примет петербургский СКА, а 28 ноября - московский ЦСКА.

"Я думаю, что эти матчи вызовут интерес, - сказал Быков. - Здесь много говорится о КХЛ, много информации поступает по поводу лиги. Если КХЛ хочет проводить такие матчи, то важно в течение двух месяцев до начала матча проводить информационные мероприятия в Швейцарии для увеличения интереса".

1 октября 2018 года клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" проведет товарищеский матч в столице Швейцарии Берне с местной командой. "В Швейцарии будут еще предсезонные матчи НХЛ. Это привлекает интерес к хоккею, и считаю, что КХЛ правильно делает", - считает Быков.

С 1990 по 1998 год Быков выступал за швейцарский "Фрибур-Готтерон", а с 1998 по 2000-й - за "Лозанну". В составе сборной СССР дважды выигрывал Олимпиаду и пять раз становился чемпионом мира. В качестве главного тренера российской сборной побеждал на чемпионатах мира 2008 и 2009 годов.