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Определились соперники женской сборной России по мини-футболу в квалификации ЧЕ

Спорт
5 июля, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Россиянки сыграют с командами Словении и Хорватии

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ТАСС, 5 июля. Сборные Словении и Хорватии стали соперниками женской команды России по квалификационному раунду чемпионата Европы по мини-футболу 2019 года. Жеребьевка прошла в четверг в швейцарском Ньоне.

Команды сыграют во второй группе основного квалификационного раунда. Вместе с ними также сыграет победитель предварительного квалификационного этапа в группе A, где выступают сборные Нидерландов, Бельгии, Швеции и Северной Ирландии. Матчи основного квалификационного раунда во второй группе пройдут с 11 по 16 сентября в Хорватии.

В финальном этапе примут участие четыре команды, которые одержат победы в своих группах. Он состоится в феврале 2019 года на площадке одной из сборных, пробившихся в решающий раунд.

Чемпионат Европы станет первым женским турниром по мини- футболу под эгидой УЕФА. Ранее соревнования проводил Европейский союз футзала (UEFS). Женская сборная России трижды становилась чемпионом турнира (2001, 2004, 2009).

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