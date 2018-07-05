Сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций

ТАСС, 5 июля. Волейболисты сборной России вышли в полуфинал Лиги наций. Об этом стало известно после победы американцев над поляками в матче группового этапа "Финала шести".

Российские волейболисты в среду обыграли команду Польши. Таким образом, поляки, потерпев два поражения, лишились шансов на выход в полуфинал, где сыграют россияне и американцы. Матч между сборными России и США за первое место в группе B пройдет 6 июля. Полуфиналы пройдут 7 июля, финал - 8 июля.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавшую ранее Мировую лигу.