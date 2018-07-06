Легкоатлетка Ласицкене выступит на июльском этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Победительница двух последних чемпионатов мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне, который пройдет с 21 по 22 июля. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

30 июня на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже Ласицкене, вынужденная выступать на зарубежных стартах в статусе нейтральной спортсменки, одержала 45-ю подряд победу в карьере, показав лучший результат сезона в мире (2,04 метра). 13 июля россиянку ждет этап "Бриллиантовой лиги" в Марокко, а 19 июля она планирует выступить на чемпионате России в Казани.

"Сразу после чемпионата России Маша вылетит в Лондон, где с 21 по 22 июля пройдет очередной этап "Бриллиантовой лиги". На этот раз она отправится туда вместе со своим личным тренером и менеджером", - отметила Назарова.

В 2017 году организаторы этапа "Бриллиантовой лиги" в Лондоне изначально не проявляли заинтересованности в приглашении Ласицкене к себе на турнир, который был очень важен для нее в плане подготовки к чемпионату мира в Лондоне. И только за несколько дней до старта организаторы лондонского этапа изменили свою точку зрения и пригласили россиянку. При этом личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян тогда не получил приглашения и был вынужден остаться дома.

Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, серебряным призером чемпионата Европы 2014 года, также россиянка стала победительницей финала "Бриллиантовой лиги" 2017 года. Ей принадлежит рекорд по количеству побед в прыжках в высоту на этапах "Бриллиантовой лиги" - 16.