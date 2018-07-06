Бывший футболист московского "Динамо" Ташаев перешел в "Спартак"

ТАСС, 6 июля. Полузащитник Александр Ташаев, ранее выступавший за московское "Динамо", подписал контракт со "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Срок соглашения с 24-летним футболистом не сообщается.

Контракт Ташаева с "Динамо" истекал в 2020 году, за клуб он выступал с 2014 года. В 27 играх чемпионата России сезона-2017/18 он забил семь мячей и сделал семь голевых передач. Ташаев попал в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира, однако в окончательную заявку на турнир не вошел.