Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший футболист московского "Динамо" Ташаев перешел в "Спартак"

Спорт
6 июля, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Срок соглашения с 24-летним футболистом не сообщается

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Ташаев

Александр Ташаев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 6 июля. Полузащитник Александр Ташаев, ранее выступавший за московское "Динамо", подписал контракт со "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Срок соглашения с 24-летним футболистом не сообщается.

Контракт Ташаева с "Динамо" истекал в 2020 году, за клуб он выступал с 2014 года. В 27 играх чемпионата России сезона-2017/18 он забил семь мячей и сделал семь голевых передач. Ташаев попал в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира, однако в окончательную заявку на турнир не вошел. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
3
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
4
Ночь кино: выберите фильмы, которые будут показывать по всей стране 25 августа 2018 года
5
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
6
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
7
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!