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Австрийский Грац отказался от идеи проведения Игр 2026 года

Спорт
6 июля, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

АОК заявил, что борьба за проведение ОИ нецелесообразна из-за отсутствия поддержки со стороны правительства федеральной земли Штирия

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ТАСС, 6 июля. Австрийский олимпийский комитет (АОК) заявил, что Грац не будет претендовать на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает портал Inside the Games.

АОК заявил, что борьба за возможность проведения Игр нецелесообразна из-за отсутствия поддержки со стороны правительства федеральной земли Штирия, центром которой является Грац. "В подобных условиях осуществление проекта не представляется возможным. Таким образом, АOК сегодня проинформировал Международный олимпийский комитет (МОК) о том, что во избежание дальнейших расходов мы снимаем кандидатуру города", - говорится в заявлении.

Теперь в распоряжении МОК остается пять потенциальных кандидатов на проведение Олимпиады: Калгари (Канада), Саппоро (Япония), Стокгольм (Швеция), Эрзурум (Турция). Также Олимпийских комитет Италии предлагает провести Игры в городе Кортина-д'Ампеццо, в Милане или в Турине.

Выборы столицы Олимпийских игр 2026 года впервые пройдут в соответствии с "Новой нормой" - проектом МОК, состоящим из 118 реформ. Большинство реформ направлено на экономию и оптимизацию процессов, связанных с проведением Олимпиад. "Новая норма" должна обеспечить гибкость при организации Игр и помочь хозяевам соревнований провести Олимпиаду с прицелом на долгосрочное развитие города, региона и страны.

Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.

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