Российская теннисистка Дьяченко проиграла латвийке Остапенко в третьем круге Уимблдона

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Виталия Дьяченко проиграла латвийке Елене Остапенко в матче третьего круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу представительницы Латвии, посеянной под 12-м номером. Теннисистки ранее встречались на турнире в британском Илкли в 2015 году, где Остапенко обыграла россиянку.

В первом круге Дьяченко обыграла соотечественницу Марию Шарапову. Остапенко сыграет с победительницей матча между австралийкой Дарьей Гавриловой (26) и белоруской Александрой Саснович.

Уимблдон завершится 15 июля.