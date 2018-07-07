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Колумбийский велогонщик Quick-Step Гавирия выиграл первый этап "Тур де Франс"

Спорт
7 июля, 17:00 дата обновления: 7 июля, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Второе место занял словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe, третьим стал немец Марсель Киттель из "Катюши-Альпецин"

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Фернандо Гавирия

Фернандо Гавирия

© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 7 июля. Колумбийский гонщик Quick-Step Фернандо Гавирия стал победителем первого этапа веломногодневки "Тур де Франс".

Гавирия преодолел 201 км между Нуарматье и городом Фонтене-ле-Конт за 4 часа 23 минуты 32 секунды. Второе место занял словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe, финишировавший с тем же временем. Третьим стал немец Марслеь Киттель из "Катюши-Альпецин" (то же время).

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Вместе с лидерами приехала группа "генеральщиков" в составе победителя "Тур де Франс" итальянца Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), голландца Тома Дюмулена (Team Sunweb), испанца Микеля Ланды (Movistar Team), испанца Алехандро Вальверде (Movistar Team), а также россиянина Ильнура Закарина ("Катюша-Альпецин"). Таким образом, они проигрывают в генеральной классификации 10 секунд (бонусные секунды для победителя этапа) Гавирии, который вышел в лидер гонки после первого этапа.

Группа гонщиков в составе четырехкратного победителя "Тур де Франс" британца Криса Фрума (Sky), австралийца Ричи Порта (BMC), британца Адама Йейтса (Mithcelton-Scott) финишировала с отставанием в 50 секунд. Колумбиец Найро Кинтана, который является трехкратным призером "Тур де Франс" и победителем "Джиро д'Италия" и "Вуэльты", проиграл лидерам 1 минуту 15 секунд.

23-летний Гавирия впервые в карьере одержал победу на этапе "Тур де Франс". Колумбиец впервые выступает на "Большой петле". Он стал первым гонщиком с 2004 года, который победил на этапе "Тур де Франс" с первой же попытки, в 2004 году подобного достижения добился швейцарец Фабиан Канчеллара. Ранее Гавирия выиграл четыре этапа на многодневке "Джиро д'Италия" в 2017 году, а также стал победителем очковой классификации.

Следующий этап пройдет 8 июля между Муллерон-Сен-Жермен и Ля Руш-сюр-Йон.

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