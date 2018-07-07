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Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран- при Великобритании, Сироткин - 18-й

Спорт
7 июля, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Вторым стал пилот "Феррари" немец Себастьян Феттель, третьим - его партнер по команде финн Кими Райкконен

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Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

© EPA-EFE/ANDREU DALMAU

ТАСС, 7 июля. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Великобритании.

Хэмилтон проехал лучший круг за 1 минуту 25,892 секунды. Вторым стал пилот "Феррари" немец Себастьян Феттель (1.25,936), третьим - его партнер по команде финн Кими Райкконен (1.25,990).

Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин не смог выйти во второй сегмент квалификации, показав 18-й результат (1.29,252). Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл не смог показать времени, вылетев с трассы и застряв в гравии.

Гонка Гран-при Великобритании пройдет в воскресенье.

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