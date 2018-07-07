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Легкоатлетка Солдатова стала первой россиянкой, выигравшей медаль юношеского ЧЕ в Дьере

Спорт
7 июля, 20:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Золото в этом виде программы завоевала Барбора Маликова (Чехия), которая преодолела дистанцию за 52,66 сек

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ТАСС, 7 июля. Олеся Солдатова, пробежавшая 400 метров за 53,09 секунды, выиграла бронзовую медаль юношеского первенства Европы в венгерском Дьере. Эта медаль стала первой наградой турнира, которую завоевали легкоатлеты из России.

Золото в этом виде программы завоевала Барбора Маликова (Чехия), которая преодолела дистанцию за 52,66 сек. Второе место заняла немка Мари Шеппан (52,82).

На юношеский чемпионат Европы, который завершится 8 июля, было заявлено 15 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус. Среди них Дженнифер Акиниймика (спринт), Ирина Болдырева (100 м с/б), Сергей Козлов (диск), Яна Мельникова (диск), Валерия Якименко (молот), Олеся Солдатова (400 м), Мария Привалова (длина и тройной), Дмитрий Качанов (шест), Мария Кочанова (высота), Виолетта Игнатьева (диск), Сергей Зверев (молот), Александр Комаров (многоборье), Арсений Ефимов (многоборье), Вилена Комарова (многоборье) и Виктория Горлова (длина).

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