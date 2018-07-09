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Футболисты сборной России Кутепов, Зобнин и Самедов присоединятся к "Спартаку" 23 июля

Спорт
9 июля, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Главный тренер московского клуба Массимо Каррера предоставил игрокам отдых до 22 июля

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Роман Зобнин

Роман Зобнин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 9 июля. Футболисты сборной России Илья Кутепов, Роман Зобнин и Александр Самедов присоединятся к "Спартаку" 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Игрокам сборной России - защитнику Илье Кутепову, полузащитникам Роману Зобнину и Александру Самедову - Массимо Каррера предоставил отдых до 22 июля. 23-го числа они пройдут медосмотр, а 24-го приступят к тренировкам на подмосковной базе в Тарасовке", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сборная России завершила выступление на чемпионате мира, проиграв в субботу в 1/4 финала в серии послематчевых пенальти команде Хорватии.

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