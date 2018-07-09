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ЦСКА планирует подписать контракт с футболистом сборной Нигерии Мусой

Спорт
9 июля, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В сезоне-2017/18 игрок провел за ЦСКА 16 матчей, забил семь голов и отдал три голевые передачи

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Главный тренер сборной Нигерии по футболу Генрот Рор (слева) и Ахмед Муса

Главный тренер сборной Нигерии по футболу Генрот Рор (слева) и Ахмед Муса

© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 9 июля. Футбольный клуб ЦСКА планирует подписать постоянный контракт с футболистом сборной Нигерии и английского "Лестера" Ахмедом Мусой. Об этом сообщает Soccernet.com.ng.

Нигерийский нападающий выступал за московский ЦСКА в 2012-2016 годах, а в 2018 году - на правах аренды. В сезоне-2017/18 Муса провел за ЦСКА 16 матчей, забил семь голов и отдал три голевые передачи.

На чемпионате мира по футболу Муса выступал за сборную Нигерии. Команда не смогла выйти из группы D. Нигерийцы проиграли хорватам (0:2) и аргентинцам (1:2) и обыграли исландцев со счетом 2:0, оба мяча забил 25-летний нападающий. В матче со сборной Исландии он был признан лучшим игроком матча.

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