ЦСКА планирует подписать контракт с футболистом сборной Нигерии Мусой

ТАСС, 9 июля. Футбольный клуб ЦСКА планирует подписать постоянный контракт с футболистом сборной Нигерии и английского "Лестера" Ахмедом Мусой. Об этом сообщает Soccernet.com.ng.

Нигерийский нападающий выступал за московский ЦСКА в 2012-2016 годах, а в 2018 году - на правах аренды. В сезоне-2017/18 Муса провел за ЦСКА 16 матчей, забил семь голов и отдал три голевые передачи.

На чемпионате мира по футболу Муса выступал за сборную Нигерии. Команда не смогла выйти из группы D. Нигерийцы проиграли хорватам (0:2) и аргентинцам (1:2) и обыграли исландцев со счетом 2:0, оба мяча забил 25-летний нападающий. В матче со сборной Исландии он был признан лучшим игроком матча.