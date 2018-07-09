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Вратарь "Спартака" Селихов приступил к тренировкам на футбольном поле

Спорт
9 июля, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Селихов получил травму ахиллова сухожилия на тренировке 11 мая

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Александр Селихов

Александр Селихов

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 9 июля. Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов в понедельник впервые тренировался на футбольном поле после полученного в мае повреждения. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Селихов получил травму ахиллова сухожилия на тренировке 11 мая. Из-за повреждения вратарь не смог попасть в состав сборной России на чемпионат мира.

"Приятная новость, наш 24-летний голкипер в понедельник впервые выполнял упражнения на свежем воздухе под присмотром физиотерапевта Дмитрия Миронова", - сообщается на официальном сайте "Спартака".

В сезоне-2017/18 Селихов принял участие в 21 матче Российской футбольной премьер-лиги и пропустил 18 мячей. "Спартак" занял третье место в чемпионате страны, набрав 56 очков. В первом туре сезона-2018/19 московская команда на домашнем стадионе примет "Оренбург", игра состоится 28 июля.

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