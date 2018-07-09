Боец Мохнаткин продолжает переговоры с UFC и может выступить на турнире в Москве

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россиянин Михаил Мохнаткин продолжает переговоры с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и может выступить на турнире в Москве. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена Адриан Бакош.

В понедельник Мохнаткин победил бразильца Клебера Раймундо Силву техническим нокаутом на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Екатеринбурге.

"Мы ждем лучшего предложения от UFC, в наших планах турнир в Москве. Что касается RCC, то контракт был подписан на один бой", - сказал Бакош.

Мохнаткин ранее выступал в ММА в рамках организации Fight Nights Global. На счету 28-летнего спортсмена 11 побед и два поражения в ММА. Он также является чемпионом мира и Европы по боевому самбо и бронзовым призером данных соревнований.

UFC является ведущей организацией в мире по проведению боев смешанного стиля. 15 сентября промоушен проведет первый в истории турнир в России.