Латвийка Остапенко вышла полуфинал Уимблдонского теннисного турнира

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла словачку Доминику Цибулкову и вышла в полуфинал Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 21-летней представительницы Латвии. Ранее соперницы дважды играли между собой на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), оба раза победу одерживала Цибулкова.

В полуфинале латвийская теннисистка встретится с немкой Ангелик Кербер, которая в четвертьфинальном матче обыграла россиянку Дарью Касаткину. Остапенко побила свое лучшее достижение на Уимблдоне: ранее она доходила до стадии четвертьфинала в 2017 году.

Уимблдон продлится до 15 июля.