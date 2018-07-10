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Латвийка Остапенко вышла полуфинал Уимблдонского теннисного турнира

Спорт
10 июля, 16:42 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, июля. /ТАСС

В матче 1/4 финала турнира спортсменка обыграла словачку Доминику Цибулкову со счетом 7:5, 6:4

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Елена Остапенко

Елена Остапенко

© EPA-EFE/NIC BOTHMA

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла словачку Доминику Цибулкову и вышла в полуфинал Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Лондоне.

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Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 21-летней представительницы Латвии. Ранее соперницы дважды играли между собой на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), оба раза победу одерживала Цибулкова.

В полуфинале латвийская теннисистка встретится с немкой Ангелик Кербер, которая в четвертьфинальном матче обыграла россиянку Дарью Касаткину. Остапенко побила свое лучшее достижение на Уимблдоне: ранее она доходила до стадии четвертьфинала в 2017 году.

Уимблдон продлится до 15 июля.

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