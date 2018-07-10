Российская теннисистка Касаткина проиграла Кербер в четвертьфинале Уимблдона

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла немке Ангелик Кербер в четвертьфинале Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу немки, посеянной на турнире под 11-м номером. 21-летняя Касаткина была посеяна 14-й. В последнем гейме, который проходил на подаче Кербер, Касаткина отыграла шесть матчболов. Только с седьмого раза немка смогла одержать победу.

Ранее Кербер и Касаткина встречались шесть раз. В активе россиянки было три победы. Немка является двукратной победительницей турниров серии Большого шлема: Открытого чемпионата Австралии в 2016 году и Открытого чемпионата США в 2016 году, в том же году она играла в финале Уимблдона. В течение 34-х недель она занимала первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

В полуфинале Кербер сыграет с латвийкой Еленой Остапенко (12), которая в другом четвертьфинале обыграла словачку Доминику Цибулкову.

Касаткина третий раз в карьере играла на Уимблдонском турнире. Впервые она смогла дойти до четвертьфинала, в 2016 году россиянка выбыла на стадии третьего раунда, в 2017 году - второго раунда. Также Касаткина повторила свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема. Ранее в 2018 году россиянка дошла до стадии 1/4 финала на Открытом чемпионате Франции.

Касаткина была последним представителем России в одиночных сетках турнира. Только Екатерина Макарова вместе с бразильцем Бруно Соаресом продолжает выступление в парном смешанном разряде. Уимблдон завершится 15 июля.