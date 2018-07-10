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ФК "Манчестер Юнайтед" пригласил спасенных в Таиланде детей на домашний матч команды

Спорт
10 июля, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

23 июня в Таиланде 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет из футбольной команды "Лесные вепри" и их 25-летний тренер пропали в пещере Кхао Луанг

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Футболисты "Манчестер Юнайтед"

Футболисты "Манчестер Юнайтед"

© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 10 июля. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" пригласил юных таиландских футболистов, спасенных из пещеры Кхао Луанг, посетить домашний матч команды на стадионе "Олд Траффорд". Об этом сообщает пресс- служба английского клуба.

23 июня в Таиланде 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет из футбольной команды "Лесные вепри" и их 25-летний тренер пропали в пещере Кхао Луанг. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну из пяти человек.

"Манчестер Юнайтед" с радостью и облегчением узнал, что футболисты и их тренер были успешно вызволены из пещеры в Таиланде. Все наши мысли и молитвы были вместе с ними. Мы хотели бы пригласить всю команду "Лесные вепри" и их спасателей на "Олд Траффорд" на домашний матч нашего клуба в следующем сезоне Английской премьер-лиги", - говорится в заявлении МЮ.

Первый домашний матч сезона-2018/19 Английской премьер- лиги подопечные Жозе Моуринью проведут 11 августа против "Лестера".

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