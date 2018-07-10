Сборная России обыграла команду Франции в матче Суперкубка легенд по футболу

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Франции со счетом 9:4 в матче первого тура группового этапа Суперкубка легенд по футболу, матчи которого проходят в Москве во дворце спорта "Мегаспорт".

В составе российской команды три мяча забил Роман Павлюченко, по два - Андрей Каряка и Евгений Алдонин, по одному - Олег Корнаухов и Константин Головской. У французов дважды отличился Людовик Жюли, еще по одному голу на свой счет записали Сидней Гову и Ибрагим Ба.

Также в первый игровой день соревнований сборная Германии обыграла команду Португалии со счетом 6:5, обе команды выступают в одной группе с россиянами. В другой группе сборная звезд Америки оказалась сильнее команды Китая - 7:3, сборная звезд мира одержала победу над командой Италии - 5:4.

Соревнования проходят в формате традиционного Кубка легенд и завершится 13 июля. В турнире принимают участие восемь команд: России, Германии, Китая, Португалии, Франции, Италии, сборные звезд мира и Америки. Встречи проводятся в формате "5 полевых плюс вратарь" в два тайма по 20 минут. Участниками матчей являются игроки не моложе 35 лет.