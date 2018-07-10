Власти Египта нацелены подать заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

КАИР, 10 июля. /ТАСС/. Египет нацеливается подать заявку на проведение финальной стадии чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом, как сообщила в своей электронной версии газета Al-Ahram, сказал египетский министр по делам молодежи и спорта Ашраф Субхи.

"Мы ориентируемся на организацию чемпионата мира по футболу в 2030 году", - сказал египетский министр на пресс- конференции, которая проходила после встречи группы ведущих египетских спортсменов с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси. Среди других направлений деятельности ведомства он выделил "поддержку участников Олимпийских игр, поиск одаренных и перспективных спортсменов и оказание им всяческой поддержки".

Ранее желание подать заявку на проведение ЧМ-2030 выразили Англия, а также южноамериканские страны Аргентина, Уругвай и Парагвай, договорившиеся о совместной заявке. Кроме того, заявку подаст Марокко, которое в борьбе за право принять ЧМ-2026 уступило совместной заявке США, Канады и Мексики.

На чемпионате мира по футболу, проходящем в России, национальная сборная Египта не смогла пройти выйти из группы, проиграв во всех трех матчах группового этапа.