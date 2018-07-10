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Серена Уильямс вышла в полуфинал Уимблдонского теннисного турнира

Спорт
10 июля, 18:49 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, июля. /ТАСС

В четвертьфинале американка обыграла итальянку Камилу Джорджи со счетом 3:6, 6:3, 6:4

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Серена Уильямс

Серена Уильямс

© EPA-EFE/NIC BOTHMA

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла итальянку Камилу Джорджи в четвертьфинале Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит на кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу 36-летней представительницы США. Матч стал четвертым в очном противостоянии соперниц - на счету Уильямс четыре победы и всего один проигранный сет. В полуфинале американка сыграет с победительницей пары Кики Бертенс (Нидерланды) - Юлия Гёргес (Германия).

Уильямс выигрывала Уимблдонский теннисный турнир семь раз (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016). Всего на счету американки 23 титула турниров серии Большого шлема, это второй результат в истории женского тенниса, лучшей по этому показателю является австралийка Маргарет Корт, у которой 24 трофея. Для Джорджи выход в четвертьфинал Уимблдона стал лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Ранее итальянка не проходила дальше четвертого раунда (Уимблдон-2012, Открытый чемпионат США - 2013).

Турнир завершится 15 июля.

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