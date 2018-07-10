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Немецкая теннисистка Гёргес вышла полуфинал Уимблдона, где сыграет с Сереной Уильямс

Спорт
10 июля, 18:54 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, июля. /ТАСС

В четвертьфинале спортсменка обыграла голландку Кики Бертенс со счетом 3:6, 7:5, 6:1

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Юлия Гёргес

Юлия Гёргес

© EPA-EFE/GERRY PENNY

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Немка Юлия Гёргес обыграла голландку Кики Бертенс в четвертьфинале Уимблдонского теннисного турнира - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:1 в пользу представительницы Германии. Победа стала первой для Гёргес в очном противостоянии с соперницей. Ранее теннисистки встречались дважды, и оба раза победу одерживала Бертенс. В полуфинале немецкая спортсменка сыграет с американкой Сереной Уильямс.

В другом полуфинале турнира сойдутся Елена Остапенко (Латвия) - Ангелик Кербер (Германия). Уимблдон продлится до 15 июля.

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