Немецкая теннисистка Гёргес вышла полуфинал Уимблдона, где сыграет с Сереной Уильямс

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Немка Юлия Гёргес обыграла голландку Кики Бертенс в четвертьфинале Уимблдонского теннисного турнира - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:1 в пользу представительницы Германии. Победа стала первой для Гёргес в очном противостоянии с соперницей. Ранее теннисистки встречались дважды, и оба раза победу одерживала Бертенс. В полуфинале немецкая спортсменка сыграет с американкой Сереной Уильямс.

В другом полуфинале турнира сойдутся Елена Остапенко (Латвия) - Ангелик Кербер (Германия). Уимблдон продлится до 15 июля.