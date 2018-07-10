Велогонщик команды Quick-Step Гавирия выиграл четвертый этап "Тур де Франс"

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Колумбийский гонщик бельгийской команды Quick-Step Фернандо Гавирия стал победителем четвертого этапа веломногодневки "Тур де Франс".

195-километровый этап, который прошел в городе Ла-Боль-Эскублак, Гавирия преодолел за 4 часа 25 минут и 1 секунду. Вторым к финишу приехал словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe, третьим стал Андре Грайпель из Lotto-Soudal.

Российский гонщик Katusha Alpecin Ильнур Закарин финишировал 121-м, уступив победителю этапа 59 секунд. Россиянин попал в завал, который произошел за 5 км до финиша. На данный момент неизвестно, получил ли Закарин какие-либо повреждения.

Гавирия также становился победителем первого этапа "Тур де Франс", колумбиец преодолел 201 км между Нуарматье и городом Фонтене-ле-Конт за 4 часа 23 минуты 32 секунды. 23-летний Гавирия впервые выступает на "Тур де Франс". Он стал первым гонщиком с 2004 года, который победил на этапе "Тур де Франс" с первой же попытки, в 2004 году подобного достижения добился швейцарец Фабиан Канчеллара.

В генеральной классификации первую строчку занимает бельгийский гонщик BMC Грег ван Авермат. Менее секунды ему уступает американец Тиджей ван Гардерен (BMC). На третьей строчке располагается британец Герайнт Томас (Sky), который отстает от лидера на три секунды.

Следующий этап пройдет 11 июля между городами Лорьян и Кемпер. Протяженность этапа составит 204,5 км.