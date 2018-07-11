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Акции "Ювентуса" повторили семилетний максимум на фоне новостей о трансфере Роналду

Спорт
11 июля, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Акции итальянского футбольного клуба поднялись примерно на 45% за последние пять дней

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ТАСС, 11 июля. Акции итальянского футбольного клуба "Ювентус" поднялись примерно на 45% за последние пять дней на фоне новостей о переходе в команду нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, повторив показатели семилетнего максимума.

Роналду 10 июля перешел из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус" за €100 млн. По неофициальным данным, по четырехлетнему контракту он будет получать €30 млн в год.

СМИ публиковали новости о грядущем трансфере 33-летнего форварда последние две недели. На этом фоне акции "Ювентуса" начала расти в цене. Пик пришелся на 9 июля, когда стоимость достигла €0,91 за акцию, тогда как 28 июня, на старте разговоров о переходе Роналду в "Ювентус", она оценивалась в €0,65. Это повторение рекорда за семь лет - в последний раз акции клуба так высоко оценивались 5 мая 2017 года на фоне успешного выступления команды в Лиге чемпионов.

В день перехода торги на бирже закрылись на отметке €0,90. В среду на открытии акции упали в цене на €0,04, после чего стабилизировались и пошли вверх.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года, перейдя из английского "Манчестер Юнайтед" за €93,4 млн. Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, пятикратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА. В прошедшем сезоне за мадридский клуб Роналду провел 44 матча в различных турнирах, забил 44 гола и сделал восемь результативных передач.

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