Суд не стал взыскивать с ФК "Ростов" более 300 млн руб. в пользу благотворительного фонда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении иска некоммерческой благотворительной организации "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" о взыскании более 300 млн рублей с футбольного клуба "Ростов".

"В иске отказать полностью", - сообщается в материалах суда.

Фонд просил применить последствия недействительности сделки по предоставлению денежных средств клубу в размере свыше 258 млн рублей в виде возврата, полученного по данной сделке, и взыскать с футбольного клуба в пользу фонда 328,4 млн рублей, в том числе 258 млн (неосновательное обогащение) и более 69 млн рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами.

Ранее фонд также подал иск в суд о взыскании с "Ростова" более 155 млн рублей за несвоевременное исполнение договора.

По данным суда, "между ПАО "ТНС-Энерго Ростов-на-Дону" (цедент) и некоммерческой благотворительной организацией "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" (цессионарий) заключены договоры цессии (уступки права требований по ряду договоров), в соответствии с этим ПАО "ТНС-Энерго Ростов-на-Дону" уступил права требования Фонду поддержки игровых видов спорта по договорам займа". Фонд произвел полную оплату ПАО "ТНС- Энерго Ростов-на-Дону" по договорам цессии, до настоящего времени "Ростов" не произвел возврат фонду задолженности по указанным договорам займа. Задолженность образовалась в размере более 155 млн рублей.

Судебное заседание продолжится 24 июля.