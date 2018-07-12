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Тренер ФК "Нижний Новгород" Черышев начал подбор игроков за полторы недели до назначения

Спорт
12 июля, 17:21 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 12, июля. /ТАСС

Фамилии футболистов, которые войдут в состав команды, специалист не уточнил

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Главный тренер клуба "Нижний Новгород" Денис Черышев

Главный тренер клуба "Нижний Новгород" Денис Черышев

© Михаил Солунин/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Новый главный тренер клуба "Нижний Новгород", выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), Дмитрий Черышев начал проводить селекционную работу за полторы недели до назначения на должность. Об этом он сообщил журналистам.

Черышев возглавил нижегородский клуб 11 июля. "Что касается селекционного отдела, то где-то уже за полторы недели до моего назначения, мы вели переговоры с руководством команды, чтобы был правильно подобран состав для дальнейшей совместной работы. Мы понимали, что есть футболисты, с которыми нужно попрощаться, а есть те, которых необходимо приобрести", - сказал он.

Фамилии футболистов, которые войдут в состав команды, специалист не уточнил.

Футбольный клуб "Олимпиец" был основан в июне 2015 года, с лета 2018-го он носит название "Нижний Новгород". В прошлом сезоне "Олимпиец" занял 12-е место в розыгрыше ФНЛ. В первом туре сезона-2018/19, который стартует 17 июля, "Нижний Новгород" сыграет на выезде с саранской "Мордовией".

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