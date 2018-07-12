Стояновский и Величко проиграли в 1/16 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу

ТАСС, 12 июля. Россияне Олег Стояновский и Игорь Величко уступили австрийцам Клеменсу Допплеру и Александру Хорсту в матче 1/16 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в швейцарском Гштааде. Призовой фон турнира составляет $300 тысяч.

Встреча завершилась со счетом 21:23, 21:13, 15:8 в пользу австрийских волейболистов. В матче 1/8 финала австрийцы сыграют с испанцами Пабло Эррерой и Адрианом Гавирой.

Ранее другая российская пара Вячеслав Красильников и Никита Лямин не смогла выйти в плей-офф соревнований, проиграв оба матча на групповом этапе. Таким образом, после вылета Стояновского и Величко все российские волейболисты завершили борьбу на этапе.

Этап Мирового тура в Швейцарии завершится 15 июля, он является одним из трех в розыгрыше Мирового тура в текущем сезоне, который имеет самую престижную категорию - "5 звезд". Первый этап этой серии прошел в марте в американском Форт-Лодердейл. Заключительный этап пройдет в Вене с 31 июля по 5 августа.