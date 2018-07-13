СМИ: "Краснодар" приобрел футболиста сборной Перу за €8 млн

ТАСС, 13 июля. Перуанский полузащитник Кристиан Куэва перейдет из бразильского футбольного клуба "Сан-Паулу" в "Краснодар". Об этом сообщает сайт телеканала Globo.

Отмечается, что контракт с футболистом будет рассчитан на четыре сезона, российский клуб заплатит за 26-летнего игрока €8 млн, сумма будет выплачена в рассрочку, кроме того, "Сан-Паулу" сможет получить €2 млн в виде бонусов в случае определенных личных достижений футболиста. По данным Globo, на футболиста также претендовал клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Орландо Сити".

Куэва выступал в составе сборной Перу на чемпионате мира в России, команда заняла третье место в группе С со сборными Франции, Дании и Австралии. Куэва играл в основном составе во всех трех играх группового этапа, во встрече с датчанами (0:1) не сумел реализовать пенальти.

Куэва играл за "Сан-Паулу" с 2016 года, до этого выступал за клубы из Перу, Чили и Мексики. Сезон-2013/14 провел в испанском "Райо Вальекано" (сыграл 1 матч). В сезоне-2018 он забил три мяча в 18 встречах во всех турнирах.