Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: "Краснодар" приобрел футболиста сборной Перу за €8 млн

Спорт
13 июля, 5:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Кристиан Куэва подписал с российским клубом четырехлетний контракт

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кристиан Куэва (справа)

Кристиан Куэва (справа)

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 13 июля. Перуанский полузащитник Кристиан Куэва перейдет из бразильского футбольного клуба "Сан-Паулу" в "Краснодар". Об этом сообщает сайт телеканала Globo.

Отмечается, что контракт с футболистом будет рассчитан на четыре сезона, российский клуб заплатит за 26-летнего игрока €8 млн, сумма будет выплачена в рассрочку, кроме того, "Сан-Паулу" сможет получить €2 млн в виде бонусов в случае определенных личных достижений футболиста. По данным Globo, на футболиста также претендовал клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Орландо Сити".

Куэва выступал в составе сборной Перу на чемпионате мира в России, команда заняла третье место в группе С со сборными Франции, Дании и Австралии. Куэва играл в основном составе во всех трех играх группового этапа, во встрече с датчанами (0:1) не сумел реализовать пенальти.

Куэва играл за "Сан-Паулу" с 2016 года, до этого выступал за клубы из Перу, Чили и Мексики. Сезон-2013/14 провел в испанском "Райо Вальекано" (сыграл 1 матч). В сезоне-2018 он забил три мяча в 18 встречах во всех турнирах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
2
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
3
Порошенко заявил, что обсудил с Трампом и Макроном их будущие встречи с Путиным
4
Крымские караимы возвращают свои храмы и язык
5
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
6
Тестовый самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку в аэропорту Жуковский
7
Полиция сообщила об инциденте в ресторане, который посетили в день отравления Скрипали
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!